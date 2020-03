Coronavirus, a Codogno giornata senza nuovi casi di contagio: è la prima volta dall'inizio dell'emergenza

Coronavirus, a Codogno la giornata di martedì 10 marzo si chiude con zero nuovi contagi. E' la prima volta dall'inizio dell'emergenza. Finalmente una notizia che fa ben sperare."Siamo particolarmente felici del risultato ottenuto ma vogliamo dire che noi, che siamo zona rossa del Lodigiano, la quarantena l'abbiamo fatta veramente ed è per questo che adesso assistiamo al forte calo che speravamo", ha detto il sindaco Francesco Passerini. Parole che assumono un valore importante all'indomani dell'entrata in vigore delle nuove regole anti-virus disposte dal governo. Un vademecum rigidissimo quello voluto dal premier, Giuseppe Conte, che trasforma l'intera Italia in area arancione con restrizione molto forti fino al prossimo 3 aprile.