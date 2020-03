Francia, deraglia treno dell'alta velocità Tgv della linea Parigi-Strasburgo: 21 feriti. Gravi il macchinista

Ventuno feriti tra cui il macchinista che versa in gravi condizioni. E' il bilancio provvisorio di un incidente ferroviario che ha visto coinvolto il Tgv che collega Parigi e Strasburgo, nei pressidi Ingenheim, in Alsazia. Il treno ad alta velocità è deragliato intorno alle 7.30 del 5 marzo. Da quanto si apprende non è deragliato l'intero convoglio, ma soltanto la motrice che ha trascinato fuori dai binari quattro vagoni. Sncf assicura che non è prevista alcuna interruzione del traffico ferroviario dei Tgv ma solo ritardi. Al momento i Tgv sono dirottati sulla linea classica tra Vendenheim (Basso Reno) e Baudrecourt (Mosella).

