Lei muore e lui per otto anni continua a incassare la pensione. Denunciato dalla Guardia di finanza

Ha continuato a percepire per otto anni la pensione della convivente anche se era deceduta. La guardia di finanza di Cuneo ha denunciato l'uomo per "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato", visto che seppure a conoscenza del decesso della donna non lo aveva comunicato all’Inps e incassava gli emolumenti pensionistici. Le fiamme gialle hanno sottoposto a sequestro preventivo anche beni immobili e mobiliari posseduti dall'uomo, e, naturalmente, inoltrato all’ente erogatore l’interruzione immediata della pensione. L'inchiesta ha consentito di appurare che per 8 anni, dal mese di ottobre 2011 a tutto il 2019, l'indagato ha continuato a prelevare dal conto corrente intestato alla convivente defunta un importo totale quantificato in più di 80 mila euro.

Leggi anche Guardia di finanza scopre estetista abusiva