E' morta Valesca Tanganelli, la nonnina più anziana d'Italia: aveva 112 anni e 241 giorni, era nata il 7 luglio 1907. Dall'11 dicembre 2019 detiene il titolo di decana d'Italia. Fiorentina, durante gli anni '60 e '70, Tanganelli è stata preside e professoressa in una scuola media. Una vita passata all’insegna della salute e della sobrietà: pasti leggeri accompagnati da un bicchiere di vino, mai una sigaretta in bocca, l’hanno portata a vivere i decenni in perfetta salute. Rimase vedova a 70 anni. Era grande tifosa della Fiorentina. I funerali, come riporta il quotidiano La Nazione, giovedì 5 marzo nella chiesa di Santa Maria in Selva.