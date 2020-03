Treni, guasto alla linea di Attigliano. Ancora problemi per i pendolari, attivati bus sostitutivi

Treni ancora in ritardo per un guasto alla linea di Attigliano che si è verificato intorno alle 6.30 di giovedì 5 marzo. Trenitalia ha provveduto a cancellare i treni R7568 Orte (6.30)-Viterbo Porta Fiorentina (7.40) e R 7573 Viterbo Porta Fiorentina (7.10) - Orte (8.10). Parzialmente cancellato il treno R 7569 Viterbo Porta Fiorentina (6.08)-Roma Termini (7.43). Intorno alle 7.30, come riporta il sito di Trenitalia, il traffico è tornato regolare sulla linea lenta Roma-Firenze mentre è sospeso sulla linea Orte-Viterbo tra Attigliano e Viterbo. Trenitalia ha comunque attivato un servizio sostitutivo con i bus per limitare il più possibile i disagi ai pendolari.