Treni in forte ritardo o cancellati lungo la linea tra Roma e Firenze per guasto tecnico. Ecco le modifiche

Treni in forte ritardo e cancellazioni lungo la linea ferroviaria tra Roma e Firenze per colpa di un guasto tecnico tra Settebagni e Capena (Roma) provocato da un incendio nella prima mattinata di martedì 3 marzo. Sul posto sono presenti squadre dei vigili del fuoco e personale di Rete Ferroviaria Italiana. Trenitalia ha comunicato che i treni ad alta velocità, a media e lunga percorrenza e quelli regionali da e per Roma hanno ritardi fino a 120 minuti e che alcuni sono stati cancellati. Sul sito di Trenitalia tutte le modifiche apportate alla circolazione dei treni.

Treni cancellati:

· FR 9616 Napoli Centrale (6:55) - Milano Centrale (11:35): i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9618 Napoli Centrale (7:30) - Torino Porta Nuova (13:10) che oggi ferma a Napoli Afragola alle ore 7:41 e a Bologna Centrale alle ore 10:56



· FR 9605 Milano Centrale (6:30) - Napoli Centrale (11:03): i passeggeri possono utilizzare il treno Frecciarossa 9607 Torino Porta Nuova (5:50) - Napoli Centrale (11:33) che oggi ferma a Bologna Centrale alle ore 8:03 e a Napoli Afragola alle ore 11:20

· FR 9610 Roma Termini (7:20) - Milano Centrale (10:35): i passeggeri possono utilizzare il treno Frecciarossa 9512 Napoli Centrale (5:45) - Milano Centrale (10:50).

· FR 9613 Milano Centrale (8:30) - Roma Termini (11:40): i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9615 Torino Porta Nuova (15:50) – Napoli Centrale (21:33); i passeggeri diretti a Bologna Centrale AV possono utilizzare il treno FR 9523 Milano Centrale (9:10) – Napoli Centrale (14:13)

· FR 9620 Roma Termini (9:20) - Milano Centrale (12:30): i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9622 Napoli Centrale (8:25) – Milano Centrale (13:00); i passeggeri diretti a Bologna Centrale AV possono utilizzare il treno FR 9308 Napoli Centrale (7:58) - Torino Porta Nuova (14:20)

· FR 9617 Milano Centrale (9:30) - Roma Termini (12:40): i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9527/9529 Milano Centrale (10:20) - Salerno (16:06)

· FR 9619 Milano Centrale (10:00) - Napoli Centrale (14:33): i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9527/9529 Milano Centrale (10:20) - Salerno (16:06)

· FR 9624 Roma Termini (10:20) - Milano Centrale (13:35): i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9626 Roma Termini (10:50) - Torino Porta Nuova (15:10); i passeggeri diretti a Bologna Centrale AV possono utilizzare il treno FR 9310 Napoli Centrale (8:55) - Torino Porta Nuova (15:20)

· FR 9632 Napoli Centrale (10:55) - Milano Centrale (15:35): i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9634 Napoli Centrale (11:30) - Torino Porta Nuova (17:10) o il treno FR 9536 Napoli Centrale (11:40) - Milano Centrale (16:50)

· FR 9531 Milano Centrale (11:10) - Napoli Centrale (16:12): i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9535 Milano Centrale (12:10) – Napoli Centrale (17:12)

· FR 9625 Milano Centrale (11:25) - Napoli Centrale (16:03): i passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia

· FR 9536 Napoli Centrale (11:40) - Milano Centrale (16:50): i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9540 Napoli Centrale (12:40) – Milano Centrale (17:50)

· FR 9631 Torino Porta Nuova (11:50) - Napoli Centrale (17:33): i passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia

· FR 9638 Napoli Centrale (12:30) - Torino Porta Nuova (18:10): i passeggeri possono utilizzare i treni FR 9642 Napoli Centrale (13:30) - Torino Porta Nuova (19:10); i passeggeri da Roma possono utilizzate il treno FR 9640 Roma Termini (14:20) - Milano Centrale (17:30)

· FR 9543/9545 Milano Centrale (14:10) - Salerno (20:06): i passeggeri diretti Bologna Centrale AV, Roma Termini e Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9639 Milano Centrale (14:25) - Napoli Centrale (19:03); i passeggeri diretti a Reggio Emilia AV, Firenze Santa Maria Novella, Napoli Centrale e Salerno possono utilizzare il treno FR 9547/9549 Milano Centrale (15:10) - Taranto (0:07)

· FR 9323 Torino Porta Nuova (14:40) - Napoli Centrale (21:03): i passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia

· FR 9552/9554 Salerno (14:45) – Milano Centrale (20:50): i passeggeri possono utilizzare il treno R 3708 fino a Napoli Centrale; i passeggeri in partenza da Napoli Centrale, Napoli Afragola, Roma Termini, Bologna Centrale AV e diretti a Milano Centrale possono utilizzare il treno FR 9652 Napoli Centrale (15:55) – Milano Centrale (20:30); i passeggeri in partenza da Napoli Centrale e diretti a Roma Tiburtina, Firenze Santa Maria Novella e Reggio Emilia AV possono utilizzare il treno FR 9556 Napoli Centrale (16:40) – Milano Centrale (21:50)

· FA 8512/8513 Vicenza (11:16) - Roma Termini (15:10): i passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia

· FA 9471 Venezia Santa Lucia (10:22) - Roma Termini (14:00): i passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia

· FA 9486 Roma Termini (19:30) - Venezia Santa Lucia (23:08): i passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia

· FA 8520/8521 Roma Termini (14:50) - Vicenza (18:44): i passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia