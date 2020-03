Truffe anziani, ecco l'ultima trovata che sfrutta la paura del Coronavirus

Truffe anziani, l'ultima trovata è legata alla paura diffusa del Coronavirus. A Torino una signora che sta tornando a casa è stata avvicinata da un uomo con un valigetta che le si è qualificato come incaricato della Asl per la disinfestazione del condominio tentando in questo modo di intrufolarsi nel palazzo. Ha detto all'anziana signora che in un secondo momento sarebbe tornato per sottoporre a tampone tutti i condomini. La donna, però, non ci è cascata e insieme a una vicina di casa ha chiamato la polizia. Nel frattempo il finto funzionario della Asl si era dato alla fuga. In altri casi, invece, suonano direttamente al campanello della porta di casa chiedendo di entrare per eseguire il tampone. La polizia, attraverso la pagina Facebook "Agente Lisa", avverte: diffidate da tutti coloro che si presentano a casa con la scusa di eseguire il tampone per il Coronavirus, non è questa la procedura.