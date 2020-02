Arrestata la mamma che aveva abbandonato in stazione il figlio in carrozzina

E' stata arrestata la mamma che aveva abbandonato nei pressi della stazione Termini di Roma il figlio in carrozzina. E' stata identificata su un treno diretto a Monaco dagli agenti della polizia ferroviaria impegnati in specifici controlli in un convoglio all'altezza di Bologna. Il piccolo, 4 anni, era stato abbandonato in strada - lungo via Principe Amedeo, nella Capitale - da una donna poi identificata grazie al filmato registrato dalle telecamere di videosorveglianza. A dare l'allarme al commissariato Esquilino era stato un passante che aveva visto il bambino da solo, in difficoltà. Si erano messe in moto le indagini, dunque, che nel giro di pochi giorni hanno portato all'identificazione e all'arresto della donna.