Psicosi Coronavirus, ragazzo cinese di 26 anni aggredito e picchiato in una stazione di servizio di Cassola, in provincia di Vicenza, perchè ritenuto "un untore". L'episodio è avvenuto lunedì sera: insulti, spintoni e bottigliate in testa. È questo il trattamento riservatogli da alcuni clienti del bar. I carabinieri, dopo aver ascoltato tutti i presenti, tra cui la titolare del bar, hanno acquisito alcuni filmati di videosorveglianza, utili per individuare l'aggressore. Si tratta di un 22enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane cinese doveva fare benzina ma aveva con sé solo 50 euro ed era entrato nel bar per chiedere alla cassiera di poter cambiare la banconota. La cassiera, tuttavia, non gli ha dato neanche il tempo di fare la sua richiesta, e gli gridato: "Hai il Coronavirus, non puoi entrare". A quel punto il ragazzo ha risposto ribadendo che lui stava bene. Parole che non sono piaciute al 22enne, che per tutta risposta ha impugnato una bottiglia di birra e gliel’ha rotta in testa. La vittima ha chiamato il 112 e alla pattuglia dei carabinieri ha raccontato tutto.