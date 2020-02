Coronavirus, vendevano mascherine a prezzi esorbitanti sul web: fino a 5 mila euro l'una. La guardia di finanza di Torino ha identificato e denunciato 20 persone, responsabili del reato di frode in commercio, nell'ambito di un'operazione che ha visto anche numerose perquisizioni in Liguria, Lombardia, Marche, Campania e Calabria. I "furbetti del web" hanno tentato di approfittare della situazione di psicosi venutasi a creare in questi giorni con i primi casi di contagio da Coronavirus, per vendere centinaia di dispositivi di protezione individuale a prezzi a dir poco esorbitanti. Ora rischiano fino a 2 anni di carcere. Gli uomini della finanza stanno sequestrando migliaia di mascherine, purificatori per ambiente, visiere, addirittura copri wc, e altri articoli destinati alla protezione delle vie respiratorie, stroncando così sul nascere, manovre speculative e fenomeni distorsivi del mercato.



