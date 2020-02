Coronavirus: domenica torna a riunirsi la task force dell'Umbria, nuovo collegamento con il premier Conte

Coronavirus: questa mattina, domenica 23 febbraio alle 10, torna a riunirsi la task force dell'Umbria nella sede regionale della protezione civile di Foligno. Il vertice sarà presieduto dalla presidente della Regione, Donatella Tesei. Previsto un collegamento telefonico con il premier, Giuseppe Conte, così come era avvenuto nella giornata di sabato. In questo caso il premier dovrà illustrare le nuove linee guida per la gestione dell'emergenza legata al Coronavirus. Dai medici della task force, la raccomandazione a telefonare al proprio medico di famiglia o al numero verde 800636363 in caso di sintomi influenzali e a non recarsi in ambulatorio e negli ospedali. Intanto è risultata negativa al primo test la turista 33enne che soggiornava ad Assisi e che, dopo aver saputo di essere venuta in contatto con parenti di una persona contagiata di Lodi, si era sottoposta ad accertamenti. Il test verrà ripetuto lunedì in via del tutto precauzionale.