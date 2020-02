Perugia, spaccia ecstasy ai minori: ora chiede di uscire dal carcere

Chiede di tornare libero lo spacciatore albanese di 34 anni arrestato sabato scorso dalla squadra mobile di Perugia perché beccato in flagranza di reato mentre cedeva pasticche in piazza del Bacio e che, in passato ha venduto ecstasy anche a ragazzini minorenni. Il suo avvocato, Stefano Tentori Montalto, ha depositato il ricorso al Riesame venerdì mattina e adesso attende la fissazione dell’udienza. Il gip, Lidia Brutti, aveva escluso che qualsiasi altra forma di misura cautelare fosse idonea a contenere la pericolosità del soggetto. Il 34enne, in un primo momento denunciato da una coppia di genitori perugini che hanno scoperto la tossicodipendenza del figlio di appena 15 anni, risulta aver organizzato “un’attività di tipo professionale, provvedendo a preparare il prodotto finale da destinare allo spaccio al minuto. L’indagine ha fotografato una prima fase di spaccio particolarmente allarmante nel quale l’indagato ha praticato lo smercio di droghe sintetiche nei confronti di minorenni e poi il momento finale dello spaccio quando è stato anche trovato il laboratorio in cui confezionava le pasticche”.