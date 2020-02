Coronavirus, negativo il primo test sulla donna ricoverata in Umbria

Coronavirus, negativo il primo test sulla donna che era stata ricoverata in isolamento. Si tratta di una turista che sabato mattina, dopo aver saputo di essere stata a cena con i parenti di una delle persone contagiate a Codogno, aveva chiamato il 118. La donna, arrivata venerdì sera ad Assisi insieme al marito, era stata portata in ospedale, messa in isolamento e sottoposta agli accertamenti del caso. Il marito, invece, era rimasto in isolamento domiciliare nella struttura ricettiva di Assisi. Adesso il test sulla donna dovrà essere ripetuto, come da protocollo, in via del tutto precauzionale. Domenica mattina, invece, torna a riunirsi la task force regionale nella sede della protezione civile di Foligno.