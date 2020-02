Incidente stradale in Umbria, a Città di Castello, nel pomeriggio di sabato 22 febbraio 2020, intorno alle 14.50. Sulla strada provinciale 105 si è verificato uno scontro tra due auto, nel tratto che collega Trestina al borgo di San Leo Bastia. Feriti in modo lieve i due conducenti. Poco dopo, invece, altri incidente a San Giustino (leggi qui) con un ragazzo di 29 anni finito in ospedale. Nella serata di venerdì 21 febbraio, invece, un'auto si è ribaltata in pieno sulla E45, all'altezza dell'uscita di Ponte San Giovanni, a Perugia, bloccando il traffico per quasi un'ora (guarda qui il video dell'accaduto)