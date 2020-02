Coronavirus, seconda vittima in Italia. E' morta una donna in Lombardia

Coronavirus, seconda vittima in Italia nella mattinata del 22 febbraio. A perdere la vita per il virus è stata una donna che vive in Lombardia. Un decesso che sarebbe stato causato dal focolaio che si è sviluppato a Codogno. Ancora non si conoscono i particolari della notizia, né se la donna abbia avuto frequentazioni con il paziente 38enne ricoverato in gravi condizioni. Il primo decesso è stato quello di Adriano Trevisan, muratore in pensione di 78 anni. L'uomo era già in condizioni debilitate per altre patologie e la polmonite virale del Covid-19 gli è stata fatale.

Guarda anche Numerosi test positivi all'ospedale di Schiavonia (Padova)