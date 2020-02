Coronavirus, Corea del Sud secondo paese per contagi. Europa, in Italia il numero più alto di malati

Coronavirus, boom di casi in Corea del Sud. Mentre l'Italia è alle prese con i primi segnali di diffusione del virus, in Oriente la situazione con il trascorrere delle ore sembra diventare sempre più complessa. Le autorità coreane, infatti, la mattina del 22 febbraio hanno confermato che sono stati accertati ulteriori 87 casi. Si tratta di persone malate per lo più nella zona di Daegu. Nel Paese il totale delle positività accertate sale a 433. Dopo la Cina si tratta dello stato con il maggior numero di persone contagiate dal virus. Segue poi il Giappone che fino ad ora ha rilevato ufficialmente 105 episodi. La voce "altri" è riferita prevalentemente alla Diamond Princess. L'Italia è il primo Paese europeo per numero di malati ufficiali.

Guarda anche In Italia caccia al paziente zero nel Padovano