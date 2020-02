Coronavirus, aumenta la forbice tra contagi e guarigioni. Rientrati gli italiani della Diamond Princess

La schermata che pubblichiamo è estratta dai dati ufficiali sulla diffusione Corona Virus. La tabella è delle ore 9 del 22 febbraio e mostra l'andamento dei contagi. Il colore arancione indica il numero dei casi in Cina, quello giallo la situazione nel resto del mondo, la linea verde invece le guarigioni ufficiali registrate in tutto il mondo. E' vero che aumenta il numero delle persone che supera il contagio, ma la forbice rispetto ai malati diventa più ampia. Prendendo ad esempio i dati in tempo reale di questa mattina, 22 febbraio, i malati complessivamente sono circa 77 mila 700, di questi 21mila hanno superato la crisi e quindi abbiamo un saldo di 56 mila 700. Il 10 febbraio la situazione era diversa. I malati complessivi erano 46 mila 300, le persone guarite 3 mila 900 e quindi il saldo era 42 mila e 400. Ancora più indietro. Primo febbraio: 14.400 i casi accertati, poco meno di 300 i malati guariti. Sul tutto, ovviamente, influisce anche il numero dei morti che via via sta purtroppo crescendo. Secondo gli esperti se nella Cina la situazione sembra ormai avere un andamento definito, negli altri Paesi il fenomeno è ancora tutto da valutare e nei prossimi giorni ci potrebbe essere un'impennata dei contagi. E' facile immaginare, dunque, che via via ci saranno nuove misure dei vari stati per cercare di contenere la diffusione del virus.

Nel frattempo questa mattina alle ore 6.40 a Pratica di Mare è atterrato il volo dell'Aeronautica militare con 19 italiani che erano a bordo della Diamond Princess, la nave con centinaia di persone infettata. Dopo una prima valutazione, saranno condotti alla Cecchignola dove resteranno in quarantena.

Giuseppe Silvestri

