Coronavirus, i dati italiani inseriti nel bilancio mondiale. Aumentano morti, contagi e guarigioni

Coronavirus, le statistiche mondiali vengono aggiornate con i dati italiani che nelle ultime ore hanno fatto registrare una vera e propria impennata. In Veneto c'è stato il primo decesso, un uomo di 78 anni. I contagi nelle regioni del nord hanno fatto lievitare il numero complessivo dei malati. Stando ai dati del portale nel Belpaese sono venti le persone con il Coronavirus. Ovviamente mutano anche i numeri a livello mondiale. I decessi salgono a 2.251 in virtù della vittima in Veneto. I contagi complessivi alle ore 24.30 del 22 febbraio sono diventati 76.843. In crescita anche i pazienti che hanno battuto il virus e sono stati dichiarati guariti: 18.890.

