Perugia, incidente tra auto: nello scontro frontale grave un trentenne e una donna ferita

Uno scontro frontale tra auto, con feriti, complice il buio e una un tratto di strada in pendenza. Pericoloso sopratutto di notte. Grave un ragazzo di 30 anni e una donna ferita. E' l'esito dell'incidente stradale avvenuto Ponte Rio intorno alle 21 di venerdì. Nella strada che porta alla frazione perugina, le due vetture hanno impattato frontalmente. Una è finita fuori dalla carreggiata, l'altra è rimasta di traverso in mezzo alle corse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i due feriti dai rispettivi abitacoli. Due ambulanze hanno provveduto al trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. Non sono mancati altri incidenti in città nella stessa giornata.