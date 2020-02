Perugia, spaccia ecstasy ai minori e prende il reddito di cittadinanza, arrestato

Vendeva pasticche di ecstasy ai minorenni. E sono stati proprio i genitori di uno di loro a far scattare l’indagine che, nei giorni scorsi ha portato la squadra mobile di Perugia all’arresto di un 34enne di origine albanese, Renato K., preso in flagranza di reato. L’uomo, comparso davanti al gip per l’udienza di convalida si è difeso sostenendo che grazie al reddito di cittadinanza che percepisce non ha bisogno di spacciare. Non solo, lo stesso sussidio, stando a quanto rilevato dalla polizia, lo avrebbe anche la fidanzata con cui convive. Il giudice gli ha negato i domiciliari.

