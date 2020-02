Incendio all'interno di un capannone agricolo nella tarda serata del 21 febbraio a Cannara. Le fiamme hanno divorato la struttura, l'allarme è scattato intorno alle 19.30. Numerosi i capi di bestiame all'interno e attrezzature agricole, paglia e fieno. Il fuoco in poco tempo si è propagato non lasciando scampo agli animali che non è stato quind possibile salvare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Foligno insieme ai colleghi del distaccamento di Assisi con due autobotti in supporto. Le squadre sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme e l'intervento proseguirà ancora per diverse ore durante la notte.