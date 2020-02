Torna a colpire la banda dei furti in appartamento. Con tanto di inseguimento di una macchina sospetta. Nella nottata tra mercoledì e giovedì un furto è andato a segno a Citerna, un paio di tentati di furti a Città di Castello, un altro concluso in maniera rocambolesca. Cominciamo proprio da quest’ultimo episodio. Ladri messi in fuga e scappati a folle velocità, visto l’arrivo di una pattuglia di carabinieri. Nella fuga la Golf è andata a picchiare contro la recinzione di un mobilificio di San Secondo. E nelle settimane scorse non sono mancati colpi nelle abitazioni (per approfondire leggi qui).

SERVIZIO COMPLETO SUL CORRIERE DELL'UMBRIA DI SABATO 22 FEBBRAIO