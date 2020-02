Cinque cani morti avvelenati in appena 24 ore, animalisti chiedono interventi. E' caccia al colpevole

Cinque cani morti avvelenanti nel giro di 24 ore, gli animalisti chiedono al sindaco la bonifica di tutta l'area contaminata. Succede a Cervaro, in provincia di Frosinone. Barcollano, tremano, dopo pochi minuti cadono a terra irrigiditi e muoiono. Sono questi gli effetti delle polpette farcite di un potentissimo diserbante per lumache, lanciate nei giardini e in luoghi pubblici hanno provocato la morte atroce dei poveri animali. Secondo il veterinario Asl che ha osservato i cani si tratta di un veleno liquido in grado di uccidere gli animali in meno di cinque minuti e pericoloso anche per le persone, perché invisibile. Così Emanuela Bignami, responsabile nazionale randagismo e sedi locali degli Animalisti italiani, ha immediatamente inviato una diffida al Comune di Cervaro, alla Asl di competenza e alla polizia locale richiedendo la bonifica di tutta l’area interessata nonché la diffusione della comunicazione ai cittadini del pericolo e l’attivazione delle ricerche per risalire al colpevole.