Umbria, tornata a Foligno la famiglia rientrata dalla città della Cina colpita dal Coronavirus

E' rientrata nella tarda serata del 20 febbraio a Foligno la famiglia che viveva in Cina a Wuhan. Otto in tutto, tra adulti e bambini, sono stati in isolamento alla caserma della Cecchignola di Roma per seguire le procedure sanitarie previste per verificare la presenza del Coronavirus. La famiglia folignate è stata sottoposta a tutti gli accertamenti medici necessari, in tutto sono stati 55 gli italiani trattenuti alla Cecchignola e che ora stanno facendo ritorno nelle proprie città di residenza. Stefano Zuccarini, sindaco di Foligno, ha chiesto ai suoi concittadini massima serenità nell'accogliere la famiglia rientrata dalla Cina.

