Ufo compaiono in Canada: ecco il filmato girato da una coppia di testimoni

di Pietro Paolo Savini

Una coppia di Naramata, località canadese della Columbia Britannica, sostiene di aver avvistato degli Ufo, per due giorni, sopra il lago Okanagan. In particolare si è trattato di un oggetto volante lampeggiante che, al secondo avvistamento, la stessa coppia è riuscita a filmare con un telefonino.

Ne dà notizia on line il Lake Country Calendar, media web canadese, con un articolo firmato da Jesse Day. Idue avvistamenti ci sarebbero stati nell'arco della stessa settimana e sarebbero durati a lungo. Quello filmato risalirebbe al 13 febbraio 2020, quando intorno alle ore 18 i due testimoni, Ian Preston e sua moglie Flor Zamudio, hanno notato nuovamente qualcosa di insolito nel cielo sopra il lago Okanagan.

"Preston - riporta il Lake Country Calendar - ha fermato l'auto sulla quale viaggiava con la consorte nei pressi della Johnson Road ed è sceso per filmare lo strano oggetto lampeggiante".

Questo il video registrato dalla coppia:

I coniugi Preston avevano con loro, nell'auto anche un binocolo, è sono riusciti a osservare gli strani movimenti dell'Ufo per oltre dieci minuti. "Ian Preston - continua il racconto del sito canadese - ha detto che l'oggetto è rimasto nello stesso punto per tutto il tempo mentre le sue luci, di colori differenti, hanno lampeggiato continuamente" tranne che per un breve momento. "Se visti attraverso il binocolo, i colori differenti erano ancora più evidenti che al colpo d'occhio, ha detto Preston".

Per i due testimoni non si sarebbe trattato di un elicottero o di un mezzo aereo conosciuto perché la presenza del velivolo non è stata accompagnata da alcun rumore e perché il lampeggiamento era anomalo.

La signora Flor, che da bambina ha vissuto in Messico, sostiene che durante la sua infanzia fu già testimone di un fatto simile: "Era esattamente lo stesso che vidi su una spiaggia da bambina. E oggi come allora credo proprio che si tratti di un Ufo".

I due hanno anche tentato di immortalare l'oggetto con una macchina fotografica professionale e visto che l'osservazione sembrava durare a lungo sono tornati a casa proprio per prendere un apparecchio migliore. Ma quando sono tornati sul posto l'Ufo non era più visibile.

Il Lake Country Calendar riferisce anche che non è la prima volta che vengono avvistati degli Ufo sopra il lago Okanagan. Negli ultimi decenni ci sarebbero stati numerosi avvistamenti, molti dei quali documentati.

Nel frattempo altri media canadesi, come il Western News, hanno interpellato astrofici ed esperti dello spazio per avere un loro commento al filmato girato dalla coppia Preston. Ma nessuno di loro, per ora, ha voluto pronunciarsi e dare una propria spiegazione a questo avvistamento.

Il Lake Country Calender promette comunque di tenere aggiornati i suoi lettori se ci saranno aggiornamenti.