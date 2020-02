Umbria, Afas fa il punto sul Coronavirus e lancia il farmacista di famiglia: più servizi e meno costi

Da sempre il farmacista rappresenta un prezioso punto di riferimento per la cittadinanza: presente 24 h su 24, 365 l'anno, l'unico professionista con il quale non è necessario prendere appuntamento. Partendo da questo presupposto è necessario perfezionare la legislazione afferente le farmacie per poter esprimere e valorizzare legittimamente questa importante figura professionale in sinergia con il medico di famiglia e le altre professioni sanitarie trasformandolo nel farmacista di famiglia.

Per questo Afas ha aderito anche con entusiasmo all'incontro, che si è tenuto martedì 18 febbraio a Perugia, indetto dalle istituzioni dal titolo ‘Coronavirus: informazione e/o disinformazione?’. L'obiettivo dichiarato è quello di aumentare la qualità della vita dei cittadini, puntando su una sanità meno “ospedalocentrica”, che sposta i servizi dal centro al territorio, diminuendo gli accessi al Pronto soccorso e i ricoveri impropri, con conseguente risparmio della spesa.

Leggi anche: Afas, un'azienda in salute