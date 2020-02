E' morto Walter Crucianelli, il parrucchiere di Foligno simbolo della Giostra della Quintana

Si è spento nella notte Walter Crucianelli, conosciutissimo parrucchiere di Foligno e considerato da tutti maestro di acconciature, grazie soprattutto al suo impegno nel mondo della Quintana. Da sempre, infatti, le sue mani hanno reso sempre più belle dame e damigelle della Giostra. Da sempre era il preferito della madrina di Giostra, Federica Moro. Ma non solo. Il suo locale, situato in pieno centro storico, è stato un punto di riferimento per tanti giovani che si sono avvicinati alla professione. Adesso gestiva il negozio insieme alla figlia Chiara. La notizia della sua morte ha fatto in poco tempo il giro della città. I funerali domani, giovedì 20 febbraio, alle ore 11 nella chiesa di Santa Maria in Campis.