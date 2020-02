Coronavirus, i medici rassicurano i cittadini: in Umbria situazione sotto controllo

Medici e scienziati rassicurano sul coronavirus: in Umbria non vi sono casi sospetti e la situazione è del tutto sotto controllo. L’incontro (organizzato da Comune di Perugia, Università e Regione dell’Umbria) si è svolto ieri pomeriggio. I referenti della sanità regionale hanno sottolineato come l’Umbria sia stata una delle prime regioni ad attivare una task force di specialisti e il numero verde (800 63 63 63) a cui i cittadini possono rivolgersi. Importantissimo, in questo contesto, il ruolo delle farmacie comunali. I relatori del convegno hanno invitato la cittadinanza a recarsi anche nelle farmacie e presso i medici di base, qualora vogliano avere informazioni ulteriori.