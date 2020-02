Raccordo Perugia-Bettolle, ancora lavori sul viadotto Genna e nuovi disagi per gli automobilisti

Nuovi lavori sul viadotto Genna e altri disagi per gli automobilisti. Sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, dalla serata di venerdì 21 fino alla notte di domenica 23 febbraio, saranno eseguiti interventi di sistemazione del piano viabile sulla carreggiata in direzione Firenze. E' quanto annuncia Anas. Il transito sarà sempre consentito sulla corsia di sorpasso. Gli interventi riguardano, in particolare, il ripristino della pavimentazione sulla corsia di marcia del viadotto “Genna”, al fine di evitare la formazione di dissesti in attesa dei lavori di risanamento definitivo già programmati per la prossima estate. La carreggiata in direzione Ponte San Giovanni, dove l’intervento di risanamento definitivo è già stato eseguito la scorsa estate, non sarà interessata dal cantiere.