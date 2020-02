E' la luce il peggior nemico dei ladri e il migliore deterrente contro i furti in abitazioni e case singole. O anche ai piani terra di palazzine e condomini. Quella che sembra una banalità, in realtà, è uno dei sistemi di difesa meno utilizzati. Eppure con le tecnologie attuali è quanto mai efficace e anche economico. Basti pensare a fari e faretti con sensori di movimento, in grado di accendersi per un intervallo di tempo predefinito quando si percepiscono movimenti entro un certo raggio. E non serve neanche la corrente: ce ne sono diversi modelli con alimentazione tramite energia rinnovabile, qualora il ladro abbia staccato la corrente. Piazzarne diversi in vari punti del perimetro di casa, o in corrispondenza di porte e finestre, consente di cogliere di sorpresa in ladro e avere immediata contezza di movimento sospetto nei dintorni della propria abitazione. I prezzi? Buoni modelli, installazione inclusa, con alimentazione a corrente o meno, costano anche meno di 50 euro.



