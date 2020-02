I carabinieri della Compagnia di Città di Castello, anche durante lo scorso fine settimana, sono stati impegnati nella vigilanza del territorio. Proprio a Città di Castello, i carabinieri del Norm, hanno deferito in stato di libertà un 33enne algerino, già noto per reati inerenti lo spaccio e il consumo di droga. L’uomo è stato fermato e trovato in possesso di due dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere vendute al dettaglio. L’algerino è stato deferito in stato di libertà. I militari della stazione di Monte Santa Maria Tiberina, nell’abitato di Umbertide hanno fermato e controllato, all’interno di un bar, un 23enne albanese che, per il suo fare particolarmente agitato, si era reso sospetto ai militari. Il controllo ha dato esito positivo e il giovane è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, immediatamente sequestrata.