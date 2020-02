Sono otto giorni che Ilaria Matteucci, 57 anni, originaria di Bolzano ma da anni residente a Gubbio è sparita da Vadena (Bolzano), dove era andata a trovare un amico senza lasciare traccia. La donna è altoatesina di origini ma da tanto tempo risiede nell’Eugubino. Era tornata in Alto Adige dove aveva programmato di trasferirsi per iniziare un nuovo lavoro. Le ricerche sono iniziate non appena è stato dato l'allarme. È stato il suo amico a chiamare i carabinieri quando si è svegliato e non l’ha più trovata in casa. L’opera dei soccorritori si è concentrata nell'area di Vadena, territorio comunale ai piedi del Monte di Mezzo e nelle vicinanze tra la confluenza di Isarco e Adige. Chiunque avesse informazioni, è invitato a contattare i carabinieri al numero 0471 954128.