I carabinieri della compagnia di Gubbio, nel corso dell'ultimo week, hanno controllato 27 autoveicoli, sottoponendo i conducenti alla prova con l’etilometro. Due giovani sono risultati positivi all’alcoltest. Il primo, un ragazzo di Nocera Umbra di 29 anni, è risultato avere un tasso alcolemico uasi due volte superiore al limite massimo, mentre il secondo, un 23enne residente a Scheggia, ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,20 g/l. Per entrambi è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Perugia, il ritiro della patente di guida con relativa decurtazione di dieci punti. Non è la prima volta che automobilisti incappano in controlli e sono alla guida in stato di ebbrezza (leggi qui).