Questione sicurezza, i Comuni di Magione e Piegaro sottoscrivono i protocolli d’intesa per il controllo di vicinato. È un ulteriore passo in avanti per provare a fermare l’ondata di furti che ha colpito il territorio del Trasimeno dagli ultimi giorni del 2019. Grazie al lavoro delle forze dell’ordine, carabinieri in primis, il numero di furti tra gennaio e febbraio è già calato vistosamente anche se i ladri non accennano ad allentare la presa (LEGGI Ladri rubano a Magione e Castiglione del Lago). Non siamo all'emergenza tipica di fine 2019 e inizio 2020, dove nel territorio della Valnestore si registrò un numero impressionante di furti nelle abitazioni.