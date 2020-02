Incidente stradale a Torgiano, in Umbria, nel primo pomeriggio di lunedì 17 febbraio 2020. Due auto si sono scontrate, riportando notevoli danni ai mezzi, su una strada nei pressi dell'abitato di Miralduolo, frazione del Comune che confina con Perugia. I vigili del fuoco del capoluogo umbro sono subito intervenuti, portandosi sul posto, per soccorrere gli occupanti dei due mezzi. Raggiunti anche dai sanitari del 118, è stato disposto il trasferimento al vicino ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per le due donne che guidavano i mezzi.



