Ancora un furto a Gubbio. Nella notte tra domenica e lunedì 17 febbraio ignoti si sono introdotti nel supermercato Eurospin di via dell'Alboreto dopo aver forzato la porta di ingresso. Hanno agito avendo chiaro l'obiettivo, infatti si sono diretti senza tentennamenti alle casse, che sono riusciti a forzare. Bottino però non particolarmente ricco, i ladri sono riusciti a raffazzonare una cifra che si aggira sui quattromila euro. La scoperta è stata fatta dai dipendenti che nella mattinata di lunedì 17 febbraio sono andati ad aprire il supermercato. Dato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gubbio che hanno avviato subito le indagini. Massima attenzione per quanto registrato dalle telecamere presenti in zona.