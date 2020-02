Esplode l'airbag a causa di un tamponamento e muore un bimbo di soli 2 mesi. E' accaduto nel pomeriggio di domenica 16 febbraio a Pisa; nell'auto viaggiavano tutti i familiari, con il padre alla guida e la madre e un altro figlio sui sedili posteriori.

Non è ancora chiaro se l’airbag sul lato del bambino fosse stato disattivato come prevedono le normative di sicurezza per chi monta il seggiolino da bambini sul sedile anteriore. Lo stanno accertando i vigili urbani di Pisa.

L'incidente stradale, un banale tamponamento, si è verificato poco lontano dall'ospedale Cisanello. L'auto sulla quale si trovava il neonato era la terza a rimanere coinvolta nel tamponamento. L'airbag è esploso e il bambino è stato investito in pieno, riportando gravi ferite alla testa. Malgrado la corsa all'ospedale, per il piccolo non c'è stato nulla da fare.



