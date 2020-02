Una donna di 61 anni, di origine peruviana ma da anni residente in Umbria, si è tolta la vita nella sua abitazione di Mantignana, frazione di Corciano. Il cadavere è stato trovato dai carabinieri con diversi tagli alla gola, fatti con un coltello da cucina rinvenuto dai militari poco lontano dal cadavere. A dare l'allarme alcuni parenti, che non avevano avuto più notizie della donna. I militari hanno subito avviato le indagini ed eseguito i rilievi del caso, da cui è emerso che si è trattato di un suicidio. Il magistrato dovrà ora decidere se effettuare l'autopsia per ulteriori conferme sulle cause della morte.



