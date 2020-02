Il ministro della salute, Roberto Speranza, ha inviato una task force di ispettori del ministero per fare luce sulla morte della ragazza di 16 anni, Aurora G. le sue iniziali. La ragazza è stata trovata senza vita nella mattina di sabato 15 febbraio dai genitori, entrati nella sua stanza. La famiglia vive a Montefiascone, in provincia di Viterbo. La giovane era stata accompagnata ieri, venerdì 14 febbraio, all'ospedale di Belcolle per problemi d'ansia, di cui soffriva. Era stata visitata e poi dimessa. Questa mattina, invece, la tragica scoperta, su cui indagano i carabinieri della locale stazione e su cui è stata aperta un'indagine.