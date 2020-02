Una ragazza di 16 anni è stata trovata morta in casa dai genitori nella mattina di sabato 15 febbraio a Montefiascone, in provincia di Viterbo. La giovane è stata trovata nel suo letto: era stata dimessa da poche ore dall'ospedale, dove era stata portata per alcuni problemi di salute che aveva accusato. I carabinieri hanno avviato un'indagine e probabilmente l'autorità giudiziaria disporrà l'autopsia sul corpo della giovane. Tutto il paese è rimasto sgomento per la notizia: la famiglia della giovane è molto conosciuta e sono state subito annullate tutte le manifestazioni previste per il carnevale.



