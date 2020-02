Taylor Mega ha dovuto lasciare in anticipo la discoteca di Gubbio dove si trovava ieri sera, giorno di San Valentino, a causa di una piccola rissa scoppiata tra alcuni ragazzi. La bella influencer ha preferito lasciare il locale prima che gli animi si surriscaldassero più del dovuto, uscendo da un accesso secondario. Fortunatamente non ci sono state conseguenze, ma un piccolo parapiglia si è scatenato nel locale tra qualche giovane un po' alticcio, nel momento in cui molti ragazzi si erano messi in fila per chiedere un selfie o una foto con l'influencer. Avvisati anche i carabinieri, anche se non c'è stato bisogno del loro intervento nel locale. Taylor Mega, nel pomeriggio precedente, era stata a Perugia, visitando alcune vie del centro storico e pubblicando alcuni video su Instagram.