Emergenza furti, in Italia ne viene compiuto circa uno al minuto secondo le statistiche aggiornate al 2018. Ma c'è un sistema antifurto, ancora poco diffuso, che riesce a sventarne un numero impressionante, pari al 99% dei colpi dei ladri. E' l'antifurto nebbiogeno: in pratica si tratta di un sistema di protezione che, quando rileva un'intrusione tramite porte o finestre, ad allarme attivato, emette in soli 8 secondi una cortina di nebbia - assolutamente atossica - che riesce a saturare l'ambiente, togliendo così ai ladri la possibilità di vedere. E senza potersi muovere, il ladro finisce per scappare senza portare a termine il colpo. E così non serve attendere l'arrivo delle forze dell'ordine.



