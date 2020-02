Rifiuti pericolosi, nuovo maxi sequestro da migliaia di tonnellate in Umbria

Un altro maxi sequestro di rifiuti speciali, pericolosi e non, provenienti da apparecchiature elettriche dismesse è stato effettuato dai carabinieri del Noe in due capannoni a Gualdo Tadino. Uno è quello della Raeegest, già finita al centro dell'inchiesta sul traffico internazionale di rifiuti in Africa e nell'Est Europa. I carabinieri del Noe, in collaborazione con i militari della stazione forestale di Gualdo Tadino, e alla presenza dei vigili del fuoco, Arpa Umbria e Regione (ufficio autorizzazioni ambientali) hanno effettuato un sopralluogo presso l'impianto di trattamento autorizzato, rilevando la presenza di diverse migliaia di rifiuti speciali pericolosi e non, illecitamente gestiti, messi sotto sequestro. In particolare, in un capannone in uso alla predetta società, non autorizzato alla gestione dei rifiuti, sono stati quantificati i rifiuti presenti, costituiti da poliuretano derivante dalle operazioni di trattamento e smaltito illecitamente nel sito Raeegest, per i quali verranno valutati i profili connessi ai rischi di inquinamento e di incendio, trattandosi di sito sprovvisto di certificato di prevenzione incendi.