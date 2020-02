Dieci macchine da scrivere tutte rigorosamente posizionate in fila su altrettante scrivanie. Era questa l’immagine che gli allievi di Giovanna Brunelli, storica professoressa di Marsciano morta a 81 anni qualche giorno fa, trovavano all’ingresso del suo studio di lavoro, dove andavano nel pomeriggio a lezione di stenografia, dattilografia e contabilità. Tanti i ricordi che Giovanna ha lasciato soprattutto nei giovani diplomati, alla ricerca di lavoro, che negli anni ’70 e ’80 sono stati suoi allievi, nello studio di via Brunone Moneta, accanto a quella che un tempo era la scuola media che portava il nome della stessa via. Era nata nel 1939 e dopo i primi anni in cui ha aiutato la sorella nel negozio di cartoleria, aveva scelto la strada di docente.