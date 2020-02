Passeggero si sente male sul treno proveniente da Torino e diretto a Napoli. Eurostar bloccato a Orvieto

Fermata d’emergenza nel corso della serata di martedì 11 febbraio alla stazione ferroviaria di Orvieto. E' quella che si è resa necessaria per consentire il soccorso da parte del personale medico sanitario del 118 di un passeggero che viaggiava a bordo dell’Eurostar diretto a Napoli centrale e proveniente da Torino Porta Nuova. La persona in questione ha accusato un improvviso malore ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto con un’ambulanza. Tempestivi i soccorsi dopo la richiesta d'aiuto che il personale del treno ha inviato al 118. Il treno è poi ripartito regolarmente per la sua destinazione.