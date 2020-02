I vigili del fuoco di Città di Castello sono interventi intorno alle 20.30 di martedì 11 febbraio per un incidente stradale che si è verificato sulla E45, all’altezza dell’uscita di Selci Lama. Un’auto si è ribaltata e ad avere la peggio sono state una mamma e sua figlia, trasferite in ospedale dai sanitari del 118, giunti sul posto per l’occasione, per effettuare tutti i controlli del caso. Ignote le cause che hanno portato all’incidente, su cui sono stati effettuati i rilievi di rito da parte delle forze dell’ordine.