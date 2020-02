Perugia, si stacca l'intonaco da un palazzo. I vigili del fuoco ripristinano la sicurezza per auto e pedoni

Paura in corso Cavour, a Perugia, per la caduta di pezzi di intonaco sulla strada. Il distacco di calcinacci è avvenuto nel primo pomeriggio dell'11 febbraio dalla facciata di uno dei palazzi affacciati sulla trafficata via. Per fortuna non sono state colpite né auto né pedoni. Sono intervenuti i vigili del fuoco, con una squadra dalla centrale di Madonna Alta. Sul posto è arrivata un'autopompa serbatoio dotata di cestello per consentire ai pompieri di raggiungere l'ultimo piano dell'edificio. Il traffico lungo la stretta via a senso unico è rimasto temporaneamente sospeso per le operazioni di rimozione degli intonaci e la bonifica della facciata interessata dal distacco. Così la zona è stata messa in sicurezza scongiurando altri rischi per veicoli e passanti.