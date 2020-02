Umbria, incidente stradale e traffico bloccato sulla Flaminia all'altezza di Foligno

Un incidente stradale ha causato il blocco del traffico lungo la strada statale 3 Flaminia all'altezza di Foligno nella mattinata di martedì 11 febbraio. L'Anas informa che il tratto interessato è quello nei pressi del km 151,100, dove si è verificata una perdita di carico da un mezzo con conseguente intervento di forze dell'ordine e personale Anas per la gestione dell'emergenza e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Il fatto che il sinistro si sia verificato in un orario in cui il volume di traffico è particolarmente intenso ha creato disagi per gli automobilisti che viaggiavano lungo la via consolare.