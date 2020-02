Furti in appartamento, gli orari dei colpi dei ladri: ecco quali sono

Furti in appartamento, ecco quali sono gli orari più gettonati dai ladri per i colpi. Secondo le recenti statistiche, i malviventi prediligono due fasce orarie: dalle 18 alle 20 e dalle 3 alle 5 del mattino. Il motivo è semplice: nella fascia tardo pomeridiana, infatti, soprattutto nella stagione invernale, c’è sia il buio che una buona percentuale di case ancora vuote, visto che i proprietari sono spesso al lavoro in giro per altre faccende, come la spesa. E l’azione di persone non conosciute o non residenti dentro palazzi e condomini può passare inosservata. Di notte, poi, quelle ore sono quelle centrali del sonno, per cui è quasi certo trovare i proprietari addormentati o, in caso di un appartamento vuoto, ridurre al minimo il rischio di un rientro notturno degli inquilini.



