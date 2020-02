Umbria, incidente stradale all'uscita Ferro di Cavallo del raccordo Perugia-Bettolle: due auto coinvolte

Vigili del fuoco e polizia sono intervenuti intorno alle 7,30 di lunedì 10 febbraio per un incidente stradale lungo il raccordo Perugia-Bettolle. Il sinistro si è verificato sulla carreggiata in direzione del capoluogo umbro e ha coinvolto due auto, una delle quali ha concluso la propria corsa nell'area spartitraffico all'altezza dell'uscita di Ferro di Cavallo. Per effetto dello scontro e della successiva uscita di strada, la vettura è finita contro il palo di sostegno dei fari che illuminano la strada. Lungo il raccordo autostradale si sono verificati dei rallentamenti, anche in considerazione degli alti volumi di traffico al mattino che interessano il raccordo in direzione Perugia.